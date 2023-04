Virtus, Scariolo chiude al mercato: “Non arriverà nessuno”

Mercato Virtus chiuso. Non arriverà un centro per i playoffs e per eventuali rinforzi o mosse di mercato si sonderanno diverse piste per la prossima stagione. Niente nuovo lungo per il roster di Sergio Scariolo, il coach Virtus ha parlato così a Tuttosport:

"Sotto canestro non verrà incorporato nessuno, il problema rimarrà - si legge su Bolognabasket - Al momento penso ci sia soddisfazione, siamo la squadra numero due in Italia, abbiamo vinto la Supercoppa, abbiamo fatto secondi in Coppa Italia, abbiamo lottato in Eurolega e per ora siamo primi in campionato. In campionato vorremmo mantenere il 1° posto: garantisce il fattore campo che magari per una volta può contare e qualifica il lavoro di 7 mesi".