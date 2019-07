Virtus – Rottura con Aradori, si punta di nuovo Abass

In attesa della guardia che dovrebbe rappresentare la ciliegina sulla torta del mercato, in casa Virtus si dovrà risolvere il nodo Aradori.

Il giocatore non rientrerebbe più nei piani di Sasha Djordjevic, una decisione che la società avrebbe comunicato al giocatore e al suo entourage. Tra l’altro ieri il procuratore di Aradori è stato visto in sede Virtus. In sintesi, le V nere dovranno trovare una soluzione che contempli l’uscita di scena di Aradori e l’arrivo di un nuovo elemento. In questo caso si riparla nuovamente di Abass, il quale però ha un contratto blindato con Brescia. Per quanto riguarda il play-guardia, secondo il Carlino il giocatore prescelto appare Aleksey Nikolic, sloveno del Partizan Belgrado.