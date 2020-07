Virtus – Risoluzione con Baldi Rossi, Deri sesto italiano?

Sembra arrivata ai titoli di coda definitivi l’avventura di Filippo Baldi Rossi alla Virtus. L’ormai ex capitano, secondo quanto scrive il Corriere di Bologna, avrebbe definito la risoluzione del contratto con i bianconeri. Il giocatore avrebbe inoltre già trovato l’accordo con Reggio Emilia, squadra in cui andrà ad accasarsi agli ordini dell’ex coach della Fortitudo, Antimo Martino.

La Virtus sembra adesso orientata verso l’ipotesi Lorenzo Deri per il ruolo di sesto italiano nel roster. La giovane guardia classe 2001 andrebbe ad aggiungersi ad Abass, Alibegovic, Pajola, Ricci e Tessitori nelle rotazioni degli azzurri della Virtus.

Per quanto riguarda invece il mercato in entrata resta sempre concreta la pista che porta a Josh Adams. L’esplosivo esterno in uscita da Malaga non è però l’unico nome sul taccuino della Virtus. Settimana prossima potrebbe essere per conoscere l’ultima pedina nello scacchiere di Djordjevic e quindi vedere il roster bianconero al completo. Non si escludono però aggiustamenti in corsa in casa Vu.