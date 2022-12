Virtus, ridotta la squalifica: Teodosic in campo ad Atene

Dopo l'espulsione contro l'Efes, la stella serba era stata squalifica per due giornate ma la Virtus aveva fatto ricorso. La decisione non è arrivata in tempo per Belgrado, infatti Teodosic non ha giocato contro la Stella Rossa, ma per venerdì la V ritroverà il suo numero 44 a fronte di una sanzione di 15mila euro.