Una prestazione grigia per il playmaker serbo. In attacco è inefficace. Non commette errori come suo solito, ma nemmeno riesce ad innescare al meglio i compagni. In difesa dà il massimo contro Taylor che però è pressoché infallibile tutta la sera.

0 punti, 3 rimbalzi, 3 assist, 1 stoppata, 2 palle perse.