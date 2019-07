Virtus, pronto il ritorno di Simone Fontecchio

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport e La Repubblica, la Virtus sarebbe pronta a firmare Simone Fontecchio. Il giocatore già ai margini del progetto Milano, con l’arrivo di Moraschini ne rimane tagliato fuori ed è pronto a cambiare casacca e tornare in bianconero.

L’ala di 203cm potrebbe sbarcare in città e firmare il contratto già oggi. Per il giocatore classe 95 sarebbe un ritorno in bianconero dove ha fatto le giovanili e ha giocato in prima squadra dal 2012 al 2016, per lui l’anno scorso 44 partite con la casacca dell’Olimpia, dove ha giocato a 3,4 punti di media con 1,2 rimbalzi in appena 10 minuti di gioco.