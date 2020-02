Virtus, oggi la semifinale di FIBA Intercontinental Cup

Inizia oggi la Coppa Intercontinentale, il primo trofeo in palio nella stagione della Virtus Bologna. I bianconeri saranno impegnati a Tenerife contro i campioni della FIBA Americas League del San Lorenzo de Almagro. La formazione argentina fa dell’intensità la sua arma migliore, giocando a ritmi alti con i suoi rapidi esterni.

I trascinatori della società tifata da Papa Francesco, sono le due guardie: Tucker e Gonzalez, capaci di mettere tanti punti in poco tempo. Tra le fila di San Lorenzo anche un ex conoscenza del nostro basket, ossia Esteban Batista. Il centro ex Milano giocò con i biancorossi nella stagione 2015-16, vincendo lo scudetto, anno in cui la Virtus retrocedette in A2.

La partita si giocherà alle 19:30, con diretta televisiva su Dazn e radiofonica su Radio Bologna Uno.