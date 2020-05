Virtus: obiettivo Raduljica per l’Eurolega

Non solo Abass. La Virtus guarda anche sotto canestro per rinforzi in caso di partecipazione all’Eurolega del prossimo anno.

Il nome nuovo è quello di Miroslav Raduljica (32 anni), con un passato in Nba al Milwaukee Bucks e ai Minnesota T-Wolves, ma soprattutto in Europa con le maglie di Panathinaikos e Olimpia Milano. Il gigante serbo, ultime due stagioni in Cina, in questi giorni si sta allenando con Stefan Markovic in Serbia e sarebbe il prescelto per l’Eurolega. In carriera Raduljica ha vinto con la nazionale l’argento ad Europei, Mondiali e Olimpiadi, mentre nei trofei nazionali ha vinto una Supercoppa Italiana, una Coppa Italia, una Coppa di Grecia, una Coppa di Serbia e il campionato serbo.

Foto: Zimbio.