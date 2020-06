Virtus – Nando De Colo il sogno di mercato?

Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, la Virtus starebbe guardando con attenzione in casa Fenerbahce in cerca di occasioni. Il club turco subirà una grossa riduzione del proprio budget e alcuni pezzi pregiati potrebbero cambiare casacca. A fare da ago della bilancia potrebbe essere la conferma o meno di Obradovic sulla panchina del club di Istanbul.

In caso di mancato rinnovo tra tecnico serbo e Fener, ecco che molti senatori potrebbero scegliere di cambiare casacca. Gigi Datome potrebbe accettare la lunga corte di Milano, mentre la Virtus potrebbe presentare a Nando De Colo un’offerta di approdo a Bologna. Un’operazione non facile, il giocatore è uno dei pezzi più pregiati del mercato europeo ed anche uno dei cestisti più pagati (contratto da oltre due milioni e mezzo di dollari). Un sogno di mercato, che in caso di realizzazioni, costringerebbe Djordjevic a vincere, proprio come dichiarato da Zanetti settimana scorsa. A Bologna De Colo ritroverebbe Teodosic, compagno all’epoca del CSKA, con cui vinse anche un Eurolega nel 2016.