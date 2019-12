Virtus-Milano, ipotesi 16:30 del 29 con diretta su RaiDue

Dopo aver fissato l’orario del derby per le 20:30 della sera di Natale, in queste ore si sta definendo anche l’orario di Virtus-Milano. L’ipotesi più accreditata in questo momento è per le 16:30 del 29 dicembre, rendendo così possibile la diretta televisiva su RaiDue. La Legabasket e i due club stanno trattando con i vertici della rete di Stato per offrire la miglior vetrina possibile al derby d’Italia della palla a spicchi.

La Virtus arriverebbe alla sfida contro l’Olimpia dopo il delicatissimo derby di Natale. La squadra di Messina invece riposa nel turno di campionato, ma dovrà giocare il pomeriggio di Santo Stefano contro il CSKA Mosca in Russia nel big match di EuroLega. Una partita che metterà di fronte alcuni dei giocatori più forti del panorama cestistico europeo, specialmente con la sfida in regia tra Milos Teodosic e Sergio Rodriguez.

Fonte: la Repubblica.