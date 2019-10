Virtus, miglior partenza in A dal 2006-07

La Virtus non vuole fermarsi, anzi sembra poter accelerare la propria corsa. 5 vittorie nelle prime 5, non succedeva dalla stagione 2006-07, quando i ragazzi di Markovski infilarono sei successi prima di capitolare contro Treviso. Nell’anticipo di sabato, la Vu di Djordjevic ha piegato Varese, nel match forse più complicato della stagione fin qui. La squadra non si è disunita e ha fornito una prestazione di carattere e talento, che le statistiche confermano ampiamente.

Il gioco di squadra voluto dal tecnico serbo si sta sempre più assimilando nelle teste dei giocatori e non sarebbe un follia puntare al record societario di vittorie all’inizio del campionato. Sono 13 le vittorie da conquistare per eguagliare il record stabilito dalla Virtus nel 1997-98. Il tecnico bianconero non ha però fretta di pensare a questo record, il prossimo obiettivo è Patrasso per mantenere l’imbattibilità anche in Eurocup.