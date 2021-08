Virtus, Mannion: “Mi scuso per non essere alla presentazione, torno presto”

Una infezione intestinale ha proibito a Mannion di prendere parte al ritiro di Folgaria

'Questa sera la squadra verrà presentata a Folgaria e come saprete io non potrò esserci - ha scritto Mannion - Ci tengo a scusarmi con i tifosi che con ogni mezzo mi stanno facendo sentire il loro calore da quando sono atterrato a Bologna, non immaginate quanto vorrei essere lì insieme ai miei compagni. Ma sto migliorando e presto sarò con loro. Colgo l’occasione per ringraziare la Società, in particolar modo Massimo Zanetti, Luca Baraldi e Paolo Ronci, tutto lo staff medico, Sergio Scariolo e Matteo Panichi per la loro vicinanza e tutto quello che stanno facendo per me. Non vedo l’ora di poter ripagare sul campo i loro sforzi e la vostra attesa. Forza Virtus!”.