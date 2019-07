Virtus, interesse per Stefan Markovic

Secondo quanto riportato da il Resto del Carlino, la Virtus starebbe cominciando a valutare le alternative a Milos Teodosic per la regia della squadra.

L’ultimo nome che i bianconeri starebbero valutando è quello di Stefan Markovic, playmaker 31enne serbo, l’anno scorso in forza al Khimki, in Russia, dove ha giocato ben 51 partite tra campionato ed Eurolega, condendo il tutto con 6,1 punti, 4,7 assist e 2,6 rimbalzi a partita. Markovic è un playmaker di esperienza internazionale che ha già giocato in Italia con la maglia di Treviso nella stagione 2010-11, arrivando a disputare la Final Four di EuroCup con i biancoverdi.

Il giocatore è attualmente free agent.