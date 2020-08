Virtus – Iniziato il ritiro a Folgaria, Weems e Markovic rimasti a Bologna

Alle 10 di stamattina la Virtus è partita dalla propria sede all’Arcoveggio, direzione Folgaria. In trentino i bianconeri svolgeranno il ritiro estivo fino al 24 agosto. Ad accompagnare il club è stato il nuovo pullman di Gaspari Viaggi, che ha rinnovato la propria collaborazione con il club bolognese, mostrando per l’occasione un mezzo nuovo completamente personalizzato. Pullman che accompagnerà la squadra nel corso di tutta la stagione.

La squadra è già arrivata presso il Golf Hotel – Blu Hotels di Folgaria e stasera affronterà il primo allenamento in quota. L’orario di inizio è previsto per le 18. Presenti agli ordini di Djordjevic tutti i giocatori del roster con Barbieri e Galli aggregati dalle givoanili, ad eccezione di Stefan Markovic e Kyle Weems. Il serbo dopo aver ottenuto il primo tampone negativo, attende l’esito del secondo. Per l’americano invece si attende la conclusione del periodo di quarantena prima di sostenere tutte le visite mediche del caso per poi raggiungere i compagni in Trentino.

Fonte: Bolognabasket.org