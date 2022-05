Virtus in trionfo, Baraldi: “E’ un punto di partenza”

Il commento doi Luca Baraldi

Virtus in trionfo. Eurocup conquistata, il trofeo mancava in bacheca bianconera, prima squadra italiana a farcela, e qualificazione alla prossima Eurolega. L'amministratore delegato Luca Baraldi si gode il successo ma il pensiero è già rivolto al futuro:

"Sognavamo questa serata da 5 anni - le sue parole - Abbiamo raggiunto un grande traguardo ma anche un punto di partenza. La promessa è stata mantenuta, nel 2017 quando prendemmo il 40% della Virtus il presidente parlò di Eurolega in 5 anni. C'era l'atmosfera giusta e c'è grande emozione e impegno nel continuare. Stiamo battend tutti i record, da 20 anni non eravamo primi in regular season, poi i record di incassi, massimo rispetto per tutti ma contro questa Virtus non è facile vincere".