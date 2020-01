Virtus, Djordjevic: “Troppi errori difensivi”

Due vittorie in fila in trasferta a Trento per la Virtus (una in campionato, una in Eurocup), ma coach Djordjevic è soddisfatto solo a metà della partita di ieri sera. Buon primo quarto della V, poi una serie di errori difensivi che al coach non sono piaciuti.

“Vincere a Trento due volte non è facile, ma noi abbiamo fatto errori difensivi inaccettabili – ha affermato – I giocatori devono capire che a questo livello l’intensità deve essere quella dell’allenamento e la panchina è fondamentale. Siamo partiti bene rispettando il game plan, poi abbiamo lasciato accendere un grande giocatore come Forray. C’è differenza fra voglia di vincere e rabbia di non voler perdere, alla fine ho visto di più questo. A noi serve sempre la determinazione nell’eseguire le cose che sappiamo fare”.