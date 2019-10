Virtus, Djordjevic dopo la prima sconfitta: “Abbiamo tirato male da tre”

Prima sconfitta stagionale per la Virtus sconfitta 78-69 in Eurocup a Patrasso. L’analisi di Djordjevic nel post partita si è soffermata sull’inizio di match e sulle brutte percentuali al tiro:

“Non siamo partiti bene e anche con Varese l’inizio è stato così – ha affermato – Abbiamo tirato male da tre e per una squadra di questo livello non è usuale. Ci sono stati anche buoni tiri, ma presi con fretta e ci dovremo lavorare. Forse avremmo dovuto dare di più palla sotto ma loro hanno difeso bene. Per la prima volta in stagione abbiamo avuto più palle perse che assist, dobbiamo riprenderci in questo. Abbiamo speso tante energie per tornare in partita dopo il primo quarto. Nel quarto quarto Patrasso ha segnato alcune triple negli ultimi secondi dell’azione, che hanno deciso la partita”.