Virtus, Djordjevic: “Bene la vittoria, ma dobbiamo sbagliare meno”

Seconda vittoria in Supercoppa per la Virtus che ha sconfitto Reggio Emilia all’overtime e si presenterà al derby come prima in classifica, ma Sale Djordjevic ha qualche appunto da fare ai suoi:

“La vittoria fa sempre bene – ha affermato – Ma siamo un cantiere aperto e dobbiamo lavorare tanto, soprattutto sbagliare meno. Non siamo di certo al top e contro Reggio ho dovuto chiedere qualcosa in più al gruppo, poi c’è stato l’avversario che ha giocato bene e ci ha messo in difficoltà. Teodosic? Ha sentito qualcosa a Cremona e lo abbiamo tenuto a riposo”.