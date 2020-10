Virtus – Contro Cremona dubbio spettatori

Ieri sera la Virtus ha potuto ospitare la Lokomotiv Kuban con 1.400 persone alla Virtus Arena in Fiera, grazie all’ordinanza regionale che consente il 25% di ingressi sulla capienza totale.

Ma con il nuovo Dpcm, sabato contro Cremona si rischia di ritornare ai soli 200 ingressi, anche a causa dei contagi di nuovo in crescita e ieri arrivati in Italia a 3.600. Bonaccini, probabilmente, continuerà a chiedere un provvedimento che tenga conto della capienza dei palazzetti e in alternativa potrebbe esserci una nuova proposta per almeno il 10% di ingressi. Il punto a favore dell’Emilia Romagna è che nelle ultime settimane sono stati ospitati diversi eventi sportivi e nessuno si è trasformato in focolaio.

Fonte – Carlino.