Virtus, comincia l’Eurocup, puntando l’Eurolega

Comincia oggi da Ulm la nuova avventura europea della Virtus. I bianconeri, dopo le polemiche estive, sul passaggio dalla massima competizione FIBA alla seconda coppa di ECA, sono pronti al debutto. Si parte dalla Germania danubiana, Ulm è una squadra ostica, in grande ascesa nel panorama cestistico tedesco.

Si giocherà nella Ratiopharm arena, palazzetto capace di 6200 posti, molto spesso esaurito. La formazione ha tra i suoi trascinatori tre ex del nostro campionato: i due giocatori Zoran Dragic (ex Milano), Tyler Harvey (ex Torino) e l’allenatore Jaka Lakovic (ex giocatore di Avellino). Non ci sarà ancora Teodosic, che resterà a Bologna per preparare il debutto con Venezia. L’obiettivo della squadra è centrare quanto meno la fase ad eliminazione diretta e puntare uno dei posti liberi per l’Eurolega della prossima stagione.