Virtus – Caccia alla guardia, spunta l’opzione James Feldaine

Continua la caccia alla guardia titolare in casa Virtus. Dopo il probabile addio di Frank Gaines, i bianconeri stanno lavorando per coprire il buco. Al momento il sogno resta Nando De Colo. Il francese ha un contratto in essere con il Fenerbahche da 2.6 milioni di euro. La riduzione di budget dei turchi e l’eventuale mancato rinnovo di coach Obradovic potrebbero spingere il francese lontano da Istanbul. Al momento resta una suggestione, la strada è in salita, ma dopo il colpo Teodosic un anno fa, sognare è lecito in casa Vu Nera.

Nella giornata di ieri era invece emerso il nome di Jaleen Smith, 25enne esterno del Ludwigsburg. Oggi La Prealpina riporta un terzo nome possibile, quello di James Feldeine. L’ex Cantù e Panathinaikos gioca al momento all’Hapoel Gerusalemme con contratto in scadenza questa estate. Nei prossimi giorni si capirà se la Virtus tenterà un’accelerata per uno di questi giocatori, oppure cercherà nuove alternative per completare il proprio roster.