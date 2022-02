Virtus, Baraldi attacca: “In Coppa ko umiliante”

Le dure parole di Luca Baraldi

"Quella di sabato è stata la sconfitta più pesante della nostra esperienza in Virtus - le sue parole riportate dal Carlino - Sono molto dispiaciuto per i tifosi, si meritavano un altro tipo di atteggiamento. Il problema non è perdere ma come si perde. Per questo motivi sono dispiaciuto anche per il dottor Zanetti che sta investendo tanto nel club".

Staff tecnico e mercato

"Condivido il pensiero di Scariolo, la responsabilità non è solo dei giocatori ma anche dello staff - ha proseguito Baraldi - Non abbiamo imparato niente dalla sconfitta in campionato e abbiamo giocatori che non hanno la condizione fisica ottimale, possono essere risparmiati per far giocare altri: serve una miglior qualità relazionale nel rapporto con i giocatori. Mercato? In futuro non escludiamo interventi, ma ora non ci sono i presupposti".