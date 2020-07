Virtus – Baldi Rossi tentato da Pesaro, Real Madrid su De Colo

Vacilla sempre di più la permanenza di Filippo Baldi Rossi in maglia Virtus. Il numero 8 bianconero, secondo il Carlino, sarebbe infatti stato tentato da Pesaro. I marchigiani avrebbero infatti avviato i contatti con il giocatore per metterlo a disposizione di Jasmin Repesa. L’offerta pesarese sarebbe di un biennale. Palla al giocatore che dovrà decidere se restare a Bologna per affrontare l’ultimo anno di contratto in bianconero, oppure se prendere l’A14 direzione Pesaro e vestire la canotta della VL.

Per quanto riguarda il sogno proibito di mercato della Virtus, la pista sembra complicarsi ulteriormente. Nando De Colo avrebbe infatti ricevuto un contatto dal Real Madrid. I blancos sembrano sempre più certi di perdere Facundo Campazzo (si parla di NBA per l’argentino) e starebbero correndo ai ripari. Il francese potrebbe essere il rincalzo giusto. SB Daily parla di un possibile buyout record di quasi 5 milioni per ottenere il giocatore del Fenerbahce.