Virtus, arriva l’invito per la Coppa Intercontinentale

La FIBA bussa nuovamente alle porte della Virtus, stavolta portando con sé buone nuove. La Vu Nera è stata infatti ufficialmente invitata a partecipare alla Coppa Intercontinentale, in qualità di vincitrice della Champions League. Il torneo si giocherà dal 7 al 9 febbraio 2020 a Tenerife. Oltre alla Virtus invitata anche l’altra finalista di Champions League, l’Iberostar Tenerife, padrona di casa. Parteciperanno inoltre la vincitrice della FIBA Americas Legue e i campioni della NBA G League, la lega di sviluppo della NBA.

L’invito da parte della FIBA è molto importante anche a livello politico, infatti implica il superamento della controversa scelta bianconera di partecipare all’EuroCup, a discapito della Champions League. La Virtus medita se accettare o meno l’invito della Federazione Internazionale. Il weekend in questione infatti vedrebbe la Vu impegnata contro Varese, una settimana prima della Final Eight di Coppa Italia. Una partita eventualmente da spostare. Secondo Stadio, si potrebbe scoprire qualcosa in più sulla decisione della Virtus, già la prossima settimana.