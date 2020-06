Virtus – Addio a Delia e Cournooh, in bilico Baldi Rossi

È un addio quello della Virtus a David Cournooh e Marcos Delia. Nella giornata di ieri infatti, il numero due di mister Segafredo, Luca Baraldi, ha confermato che i due giocatori non resteranno alla Vu Nera. Nella giornata di oggi infatti Cournooh ha salutato i tifosi bianconeri con un post sul suo account Instagram.

Chi resta in bilico è Baldi Rossi. Il giocatore ha grandi pretendenti in Serie A, su tutte Pesaro, ma ha un altro anno di contratto e la società è orientata a confermare il proprio capitano. Toccherà al numero 8 decidere se restare come sesto azzurro e lottare per pochi minuti tra le rotazioni di Djordjevic. Si va invece verso il prestito per continuare la propria crescita per Stefan Nikolic.

Per quanto riguarda gli acquisti si sta cercando una guardia titolare da affiancare al duo serbo Teodosic-Markovic. Si cerca un giocatore con punti nelle mani che all’evenienza sappia anche impostare il gioco, ma che allo stesso tempo, non tolga spazio ai due serbi. Per questo De Colo potrebbe essere un profilo troppo ingombrante da gestire. Le alternative al momento restano Wade Baldwin e Jaleen Smith.