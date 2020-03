UFFICIALE: sospesa Darussafaka-Virtus

L’organizzatore dell’Eurocup ha comunicato ufficialmente la sospensione della partita di mercoledì tra Darussafaka e Virtus.

Il motivo risiede nell’impossibilità della Virtus di entrare in territorio turco, in quanto gli accessi sono stati limitati dalle autorità del luogo per chi arriva dall’Italia, paese fortemente colpito dal Coronavirus. Attualmente l’Eurocup sta valutando altre arene in altri paesi e una data utile per riprogrammare la gara. Nuove comunicazioni sono attese nei prossimi giorni.