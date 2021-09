Ufficiale – Antimo Martino alla Fortitudo

Ufficiale il nuovo allenatore sostituisce Repesa

"Fortitudo Pallacanestro è lieta di comunicare di aver affidato la conduzione della prima squadra ad Antimo Martino. Quello di Martino è, naturalmente, un ritorno sulla panchina della Effe, sulla quale il 43enne coach nativo di Isernia è già stato nel biennio 2018/20, conquistando nella prima stagione la promozione diretta in serie A, la Supercoppa LNP e portando, nell’anno successivo, la squadra al sesto posto in classifica, alla semifinale di Coppa Italia e alla qualificazione in BCL Champions League, prima della sospensione del campionato (marzo 2020) dovuta all’emergenza sanitaria. Antimo Martino si è formato, cestisticamente, alla Virtus Roma, dove ha ricoperto per nove stagioni consecutive (dal 2005 al 2014) il ruolo di vice allenatore di una squadra che è arrivata a disputare anche due finali scudetto e le Top 16 di Eurolega.