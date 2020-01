Serata fenomenale in cabina di regia per lui. Riesce a servire i compagni nei modi più disparati. Al tiro fatica parecchio, ma sono errori ampiamente compensati dalla capacità del serbo di giocare il pallone. Grande aggressività anche in difesa, dove riesce ad infastidire parecchio i portatori di palla avversari, strappando anche diversi possessi.

8 punti, 2/9 tiri dal campo, 7 assist, 4 palle rubate, 1 palla persa.