Trebbi: “Vincere per avvicinarsi ai playoff. Ojeleye? Assenza pesante”

"Ci saranno circa 800-900 tifosi serbi, di conseguenza sarà ancor di più una partita difficile. Anche per la Stella Rossa lo sarà, perché è reduce da due sconfitte consecutive, tra cui l'ultima nel derby contro il Partizan. A Kaunas hanno perso male nello scorso turno contro lo Zalgiris" - le sue parole. "Per la corsa ai playoff sarà fondamentale riavvicinarsi al gruppo che dista due vittorie. Giocare in casa deve essere una spinta in più per la squadra di Scariolo per poter conquistare la vittoria. Rimane il fatto che è difficile giocare contro qualsiasi squadra in Eurolega. L'andata è stata una partita brutta nel complesso. C'è rammarico perché la Virtus, anche contro Verona, non ha fatto vedere un ottimo basket". Pesano anche l'assenza di Ojeleye e quella possibile di Belinelli: "Bisognerà vedere l'andamento della partita. Anche l'assenza di Ojeleye è una mazzata, perché è uno di quei giocatori che ti può dare una mano nelle settore di ala".