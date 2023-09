Supercoppa, la Virtus batte Milano 78 a 73

La Virtus Segafredo Bologna batte l'Armani Milano e si prende la finale di Supercoppa 2023. Una partita che gli uomini di Banchi hanno condotto per più di 30 minuti meritando ampiamente la vittoria, non soffredo particolarmente la fisicità dei biancorossi e arrivando anche ad un massimo vantaggio di 11 punti. Per la Virtus ottima prova da parte di capitan Marco Belinelli, autore della bomba che negli ultimi due minuti ha indirizzato la gara a favore di Bologna, bene Toko Shengelia così come Abass fondamentale nei minuti iniziali quando la squadra faceva fatica a segnare. Si tratta ancora di una fase di rodaggio, ma la difesa e la tenuta mentale della Segafredo fanno ben sperare. Domani la Virtus si giocherà il primo trofeo stagionale contro la vincente fra Brescia e Tortona.