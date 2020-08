Supercoppa Basket – La Virtus stende Cremona

Buona la prima per la nuova Virtus Bologna di Sasha Djordjevic. Finisce con una vittoria con ampio margine il debutto ufficiale nella stagione bianconera. Troppa la differenza tecnica tra le due squadre in campo. Il risultato finale non rispecchia però l’andamento generale della partita, con Cremona che per tre quarti è rimasta aggrappata al risultato, senza mai lasciar scappare la Vu Nera.

La formazione di Djordjevic si è mostrata molto generosa, anche se a volte inconcludente. La squadra è ancora ampiamente fuori giri, ma il potenziale è davvero elevato. Sugli scudi il neo acquisto Abass, il migliore della Vu Nera, poco incisivo invece il pacchetto dei lunghi dello scorso anno Gamble-Hunter.

Risultato Finale: Vanoli Cremona – Virtus Segafredo Bologna 66-87 (22-17; 32-38; 56-62; 66-87)

Cremona: Feraboli 1; Marchetti; Trunic 2; Gallo; Williams 7; Poeta 12; Mian 9; Ferrari; Cournooh 15; Palmi 13; Donda 7. All. Paolo Galbiati

Virtus: Tessitori 10; Deri; Abass 10; Pajola 8; Alibegovic 9; Markovic 8; Ricci 10; Adams 3; Hunter 6; Weems 3; Teodosic 11; Gamble 9.