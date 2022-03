Repubblica – Virtus, aspettando Hackett e altre occasioni dalla Russia, intanto oggi sfida il Bursaspor

La Virtus è attesa oggi dalla sfida con il Bursaspor, mentre aspetta l'arrivo del nuovo acquisto Hackett

Stasera alle 20.30 ci sarà il recupero della sfida rinviata per Covid, che vedrà opporsi la Virtus ai turchi del Bursaspor, con la consapevolezza che bisogna risalire immediatamente la classifica nel girone di Eurocup, per provare ad agguantare in extremis un posto ai playoff.

Intanto la situazione di tensione internazionale concretizzatasi nell'esclusione dei club russi dallo sport europeo, sta aprendo numerosi scenari di mercato: se si è già concretizzato l'inaspettato acquisto di Daniel Hackett per la Virtus, non è escluso che possano arrivare altri nuovi innesti dalla diaspora russa. Ieri Hackett ha lasciato Mosca con un interminabile scalo in Turchia, prima di poter rientrare in patria, mentre la Virtus ha ufficialmente trovato, dopo alcuni rallentamenti, l'accordo con giocatore e club. Il nuovo acquisto va a completare il reparto di play - guardia, aggiungendo un elemento di grande esperienza che potrebbe sostituire il rimpiazzo Alexander, ma a prescindere da questo il minutaggio di tutti verrà ridimensionato dai nuovi acquisti.