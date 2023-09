Repubblica – Virtus a nervi tesi: Scariolo a rischio

Rischio ribaltone in Virtus nella giornata di ieri. Lo scrive Walter Fuochi oggi su Repubblica dopo le dichiarazioni di Scariolo in apertura di stagione.

Il coach ha parlato di squadra 'consegnata dalla società e tutta da scoprire' e di obiettivi su cui 'bisogna chiedere al club'; frasi che non sarebbero piaciute né in società né tanto meno in proprietà. Fino al punto che Massimo Zanetti, il patron, avrebbe accarezzato l'idea dell'esonero al via della stagione. 'La panchina di don Sergio traballa, ma regge, e probabilmente reggerà anche oggi, riavviandosi la normale quotidianità' scrive Fuochi su Repubblica. Anche se la situazione resta sospesa, Massimo Zanetti sarebbe profondamente irritato per le dichiarazioni del coach, fino a valutarne un esonero. Solo verso sera, con il lavoro di diplomazia dei colonnelli, il patron avrebbe poi optato per una riflessione più profonda. Se sarà servito ad evitare un ribaltone lo si scoprirà nelle prossime ore.