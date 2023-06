Virtus – Scariolo: “Abbiamo difeso con continuità. Teodosic? Prestazione efficace”

La Virtus ha accorciato le distanze nelle serie contro l' Olimpia Milano . Un successo frutto di una maggiore continuità in difesa, in una gara condotta per tre quarti dalla squadra di Sergio Scariolo . Questo il commento del mister al termine di gara 3, riportato da Repubblica:

"Non abbiamo giocato bene come nelle prime due partite, ma abbiamo difeso con continuità - le parole di Scariolo - Ora bisogna cercare di migliorare le scelte in attacco e sui rimbalzi. Abbiamo bisogno di ritmi alti, di assist e di capitalizzare i possessi per poterli limitare. Teodosic? Dopo due prestazioni così così, oggi è stato molto più efficace. Lui è abituato a queste responsabilità: a volte va dosato e tranquillizzato, ma mi aspettavo una partita così e altre ancora. Andando avanti nella serie il fattore campo può mettere pressione, ma noi siamo grati dell'appoggio dei nostri tifosi e li attendiamo alla prossima come oggi e anche meglio, così come la squadra. Noi non sprofondiamo mai".