Repubblica – La Virtus spegne il sogno Campazzo

In attesa di una decisione sul ricorso presentato per la squalifica di due giornate di Milos Teodosic, la Virtus, secondo Repubblica, spegne le voci di radio mercato su Facundo Campazzo.

L'argentino potrebbe tornare in Europa a breve e la sua agenzia avrebbe effettuato diversi sondaggi tra i club di Eurolega, Virtus compresa. In vantaggio però c'è il Real Madrid, dove Campazzo è già stato, ma tra le ipotesi ci sarebbero anche Virtus, Milano e Fenerbahce. Si parla comunque di oltre due milioni di ingaggio e, quantomeno per i bianconeri, saranno discorsi per l'estate se l'argentino dovesse essere ancora a piede libero.