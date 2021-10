Repubblica – La nuova vita di Scariolo tra Virtus, Bologna e la famiglia

La nuova vita Bolognese di Sergio Scariolo, una vita dedita al Basket con l'immancabile apporto della sua famiglia.

"Se apro la finestra e m'affaccio metto il naso dentro un'aula del tribunale", questa la prospettiva della sua nuova casa d'epoca; per lui però l'imputazione è cosa lontana, visto il buonissimo avvio di stagione a bottino pieno e la vittoria contro Milano del suo rivale Ettore Messina, con cui è accomunato dal destino di non aver mai sfondato in Nba; ma adesso c'è la panchina della Virtus per Scariolo, non macchiata dalla sua esperienza giovanile alla Fortitudo, dopo le panchine di Milano, Mosca, Malaga, Toronto, Madrid e Vitoria, durante la quale ha incontrato Blanca, amore di una vita e madre dei suoi figli, Alessandro e Carlota, una famiglia interamente dedicata al mondo della pallacanestro. La partenza totale della Virtus è di buon auspicio, nonostante i pochi superstiti della rosa vincitrice del campionato, e il problema infortuni ( Mannion, Udoh, e per ultimo Abbas, rimpiazzato ieri da Cordinier); ma i conti si fanno alla fine, in estate, durante i playoff, adesso si lavora soltanto per far gruppo e costruire una squadra che sia in grado di ambire a determinati traguardi.