Repubblica – Gentilini tratta per l’acquisto della Fortitudo. I tifosi difendono Dalmonte

La partita che dovrà affrontare la Fortitudo in queste settimane è duplice. La Effe sarà in campo contro Cento da domenica e a livello societario Gentilini vorrebbe stringere i tempi per l'acquisizione del club. A complicare le cose, già difficili, c'è stato anche l'esonero di Dalmonte, che viene difeso dalla Fossa dei Leoni.