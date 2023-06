Repubblica – Fortitudo e Boniciolli, molto più di un’idea

Lo sottolinea l'edizione odierna di Repubblica che parla del coach friulano come prima scelta della nuova cordata di imprenditori guidata da Stefano Tedeschi con Giorgio Bresciani. Ci sarebbero già stati contatti tra Tedeschi e il coach ed è Boniciolli il più accreditato per sedere sulla panca della Fortitudo guidata dalla nuova squadra di imprenditori.

Prima però bisognerà chiudere la cessione da Gianluca Muratori (destinato comunque a non uscire del tutto di scena, anche per garantire i debiti pregressi) alla nuova cordata. L'affare appare chiuso a meno di colpi di scena e la vendita dovrebbe andare ufficialmente in atto a breve. A quel punto via libera a Boniciolli che potrebbe portare anche qualche sponsor data l'uscita di Matteo Gentilini.