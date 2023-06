Repubblica – Fortitudo, con Tedeschi c’è anche Bresciani: la svolta è vicina

L'altro nome è quello di Cristian Manuel Perez, medico e presidente della Cmp Global Basket di Granarolo, squadra fondata nel 2020 da C Gold. Il progetto per lui è quello di entrare in Fortitudo tramite l'Academy con investimenti anche nel settore giovanile. La Cmp Global Basket potrebbe utilizzare gli stessi colori sociali della Effe e richiamare, forse, anche il brand Fortitudo. In tutto questo la famiglia Gentilini ha deciso di correre da sola, sfilandosi dalla cordata Tedeschi per divergenze su nomi e piani.