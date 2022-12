Qui Virtus, Teodosic non giocherà domani. Out anche Ojeleye

Teodosic out dalla sfida di Belgrado

Non ci sarà domani sera a Belgrado contro la Stella Rossa Milos Teodosic. L'Eurolega non ha sospeso la sanzione inflitta dopo l'espulsione contro l'Efes nonostante il ricorso della Virtus.

'Non sarà della partita Milos Teodosic in quanto il giudice di Euroleague, ricevuto il ricorso, ha ritenuto di non sospendere la sanzione. Sul merito del ricorso si pronuncerà nei prossimi giorni, pertanto il giocatore bianconero sconterà domani il primo turno di squalifica.