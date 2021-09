Qui Virtus, Mannion fuori oltre un mese: occhi sul mercato

Scariolo ha chiesto un play per sostituire Mannion

Come riporta Repubblica, il coach Sergio Scariolo ha dato mandato al dg Paolo Ronci di rivolgersi al mercato per sopperire alla momentanea assenza di Nico Mannion. L'ex Golden State vive ancora un periodo di convalescenza dopo l'infezione intestinale risalente a Tokyo, un malanno che gli ha fatto perdere dieci chili e anche l'altra sera al Porelli è stato visto magro e pallido, sintomo che il recupero è ancora lontano. Si parla di un mese e oltre di stop che, considerando anche il periodo di allenamenti per trovare un forma ottimale, potrebbe anche allungarsi a due mesi. Virtus alla ricerca di una combo tra i ruoli 1-2, il primo nome uscito è quello di Frank Nkilitina, appiedato dalla Nba, ma non sarebbe in pole position.