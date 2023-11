Presidente Bologna Fiere: “Se Zanetti ha altre idee ce lo dica”

Il primo ha affermato ieri di essere pronto a traslocare il progetto della nuova arena a Castel San Pietro, il secondo ha invece confermato la volontà della Fiera di andare avanti con il progetto. "Siamo in grado di portare a termine il progetto sulla nuova arena, ma se la Virtus ha altre idee ne prenderemo atto - le parole di Calzolari riportate dal Carlino - In questi anni abbiamo profuso un grosso impegno organizzativo in accordo col Comune per accogliere la Virtus con una struttura, per quanto provvisoria, di altissimo livello. Insieme abbiamo condiviso un progetto per diventare la casa permanente della società nell’ambito del nostro piano di investimenti e stiamo lavorando con l’amministrazione per poterlo realizzare in tempi brevi, ma se ora ci sono altri progetti ne prenderemo atto".