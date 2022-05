Playoff semifinale gara 1 – La Virtus batte Tortona 77 a 73

La Virtus porta a casa gara 1

Una gara 1 di semifinale playoff difficilissima per la Virtus Segafredo Bologna. La Bertram si è dimostrata (come sempre quest'anno quando vede le canotte della Virtus) una squadra tostissima, capace di rimanere davanti nella gara per 27 minuti su 40, trovando punti importantissimi dalla panchina. C'è voluto un Marco Belinelli in versione Nba (19 punti nell’ultimo quarto) per ribaltare un match che a 3 minuti dal termine pareva quasi compromesso.

CRONACA

Nel primo quarto la Virtus prova a scappare subito via andando sul +9 dopo appena 5 minuti di gioco (17-8), Tortona però, grazie alla difesa e qualche buon canestro da parte dei suoi esterni, riesce a rimanere attaccata alla partita con le unghie e con i denti andando al primo mini intervallo sotto di 5 (21-16). Nel secondo quarto i piemontesi grazie alle triple di MikeDaum, Filloy e Macura (e sfruttando un blackout totale in attacco dei bianconeri) si portano in vantaggio di 4 punti (24-28). Scariolo chiama minuto e rimette in campo le prime linee. Teodosic, Hackett e Shengelia si fanno subito sentire andando a piazzare un parziale di 8-0 (32-28) per il nuovo vantaggio Segafredo. Nonostante il rientro delle Vu Nere, Tortona non si scompone di una virgola e nel giro di qualche minuto mette a segno un controparziale di 10-3, andando a chiudere il primo tempo in vantaggio (35-38).

Il secondo tempo si apre con una tripla di Daum per il massimo vantaggio di Tortona (35-41). La partita vive di parziali, questa volta è la Virtus che con un 8-0 torna in vantaggio (43-41). Sanders imbuca due triple consecutive che ribaltano nuovamente il risultato a favore dei bianconeri piemontesi (43-49). La Virtus ricuce di un paio di lunghezze lo svantaggio grazie ai liberi che Teodosic è bravo a lucrare. Il terzo quarto si chiude con la Bertram in vantaggio di 4 (55-51). Tortona comincia l'ultimo quarto infilando qualsiasi tiro esca dalle proprie mani. Bologna rimane a contatto con Belinelli che con tre tiri liberi riporta i suoi a -3 (56-59). Mascolo lascia sul ferro due liberi sanguinosi. Beli infila la tripla del -2 (59-61). Tortona è in serata di grazia e nel momento di massima difficoltà trova una tripla con Severini per il nuovo +4 (60-64). Mascolo lo imita mettendola ancora da tre. Macura a 3 minuti dalla fine sbaglia da solo il possibile +8 (e il possibile colpo del KO). Sul ribaltamento di fronte Belinelli risponde da campione con un altro tiro dall'arco per il 66-69. Severini sulla sirena dei 24 la mette ancora. Beli risponde dalla media. Shengelia sbaglia un rigore, ma Marco c'è e firma il -1 (70-71). Tortona la mette ancora da sotto con Cannon (70-73). Marco Belinelli con 5 punti consecutivi porta in vantaggio le Vu Nere dopo tempo immemore (75-73). A 40 secondi Hackett fa 1 su 2 ai liberi (76-73). Tortona sbaglia la tripla del possibile pareggio. Il libero messo a segno da un superlativo Belinelli (25 punti) chiude gara 1 di semifinale playoff sul punteggio di 77 a 73 a favore della Virtus.

TABELLINO

VIRTUS: Belinelli 25, Tessitori 2, Pajola 2, Mannion, Cordinier 4, Jaiteh 13, Hervey, Weems 7, Shengelia 11, Hackett 3, Teodosic 10, Ruzzier. All. Sergio Scariolo

