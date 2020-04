Montano: “Ho la maglia della Fortitudo incorniciata in casa”

Intervistato da Sport Today, l’ex Fortitudo, Matteo Montano ha parlato della propria carriera cestistica: “Negli ultimi anni, dopo la Fortitudo, ho fatto due anni a Ravenna trovandomi bene sia come società che come città, c’è il mare, puoi fare pranzetti in spiaggia e svagarti un po’. E poi questo a Milano, dove mi sono trovato pure qua benissimo. Una neopromossa ma una grande famiglia, me ne sono sentito parte e abbiamo fatto un ottimo campionato dato che le premesse erano quelle migliori, di serenità”.

