Martini: “Virtus costruita per andare in Eurolega. Fortitudo sopra le aspettative”

Intervistato nell’edizione odierna di Sport Today, Roberto Martini ha parlato della situazione Virtus dopo la vittoria in Eurocup: “Quella di quest’anno è una coppa dal livello più alto dell’anno scorso. La squadra ha portato a casa il passaggio del turno mostrando tutte le proprie intenzioni di voler tornare a competere ai piani più alti in Europa. La Vu ha vinto una sfida che sulla carta aveva già perso, ma alla fine se l’è cavata con un colpo d’ala per rimetterla in piedi. Speriamo la squadra non risenta troppo della lunga trasferta in Israele. Purtroppo, se la squadra non è strutturata a dovere le coppe ti fanno perdere terreno in campionato. La Virtus ha un roster competitivo quindi può anche riuscire a mantenere questo ritmo nonostante i numerosi impegni. Il riposo arriva in un momento davvero utile, una fortuna per i bianconeri. Per potenziare la squadra servirebbe un giocatore capace di aprire l’area, quasi sicuramente uno straniero. Un giocatore capace di mettere 3-4 triple consecutive per togliere pressione ai portatori di palla e ai lunghi all’interno dell’area”.

