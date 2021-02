Martini: “Sabatini lascia la Fortitudo, ha dato tutto ma non era il suo livello”

Nell’edizione serale di Sportoday è intervenuto Roberto Martini per parlare di basket e in particolare di Fortitudo e Virtus. Si parte dai biancoblù e dalla risoluzione contrattuale di Sabatini:

“Sabatini lascia la Fortitudo dopo aver dato tutto quello che poteva, ma non era il suo livello e l’abbiamo sempre detto. Questa scelta conferma che la costruzione della squadra è stata fatta in modo completamente sbagliato e la colpa non era di Sacchetti. Dalmonte comunque ha vinto 6 partite su 9 e viaggia a 66%, quindi, complimenti a lui”.