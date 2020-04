Martini: “Fortitudo in situazione economica difficile”

Intervenuto nell’edizione odierna di Sport Today, Roberto Martini ha discusso della deadline che Eca ha fissato per decidere il futuro di Eurolega ed Eurocup: “La deadline per la ripartenza dell’Eurocup e dell’Eurolega è il 24 maggio. In caso si decidesse di giocare, mi pare assurdo. Anche perché si giocherebbe a metà luglio. La data è importante perché darà anche delucidazioni sul campionato dell’anno prossimo. Quasi sicuramente tutte e due le competizioni partiranno a porte chiuse. I diritti televisivi delle due competizioni sono ricchi, specialmente quelli di Eurolega e permetterebbero di sostenere la competizione anche senza i soldi del botteghino. Per quanto riguarda l’Eurocup è una competizione che solitamente ha poco pubblico. Le squadre che verrebbero principalmente penalizzate sono Partizan Belgrado, Virtus e Malaga, le uniche che portano un pubblico all’altezza”.

