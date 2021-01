Martini: “Djordjevic non mi piace. Dalmonte allenatore eccellente”

Nell’edizione serale di Sportoday è intervenuto Roberto Martini per commentare la prestazione della Virtus sconfitta da Brescia e della Fortitudo. Ecco le sue parole:

“Il doppio impegno è gravoso perché perdi energie e hai meno tempo per preparare la partita di campionato. La Virtus ha dei problemi che vengono evidenziati da un sistema di gioco inesistente. Djordjevic non mi piace e sicuramente non rimarrà l’anno prossimo, speriamo finisca bene la stagione. Se la Virtus non dovesse vincere l’Eurocup non è colpa della società perché è la squadra più ricca e con i giocatori più forti e non può non vincere”.