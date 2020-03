Martini: “20-0 a tavolino alla Virtus? Sarebbe un precedente davvero pericoloso”

Intervenuto nell’edizione odierna di Sport Today, Roberto Martini ha detto la sua sul rischio di sconfitta a tavolino della Virtus contro il Darussafaka: “Siamo di fronte ad un caso che ha del ridicolo. Se una squadra è impedita ad andare a giocare in un qualche posto, la colpa va a chi impedisce lo spostamento. Se dovesse esserci un 20-0 a tavolino, a mio modesto parere dovrebbe andare ai turchi. Una sconfitta a tavolino della Virtus creerebbe un precedente davvero molto pesante. Secondo me si gioca, non so dove. I casi potrebbero moltiplicarsi però, altre squadre potrebbero vivere la stessa situazione dei bianconeri a breve e una sconfitta a tavolino sarebbe un gravissimo precedente”.

