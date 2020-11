Giornata di presentazione per Marco Belinelli, ultimo colpo Virtus. La guardia di San Giovanni in Persiceto torna in Italia e a Bologna dopo 13 anni di Nba, soprattutto lo fa in bianconero dopo il suo passato in Fortitudo (con uno Scudetto). Ecco le sue prime parole da virtussino nella conferenza stampa di presentazione alla Segafredo Arena.